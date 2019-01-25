Коммунальщики Москвы починили пандус, сломанный соседями ребенка-"колясочника"

В Москве, в доме на улице Авиамоторная, где соседи устроили травлю семьи с ребенком-"колясочником", специалисты ГБУ "Жилищник" восстановили сломанный злоумышленниками пандус.

Как сообщалось ранее, местные коммунальщики установили его специально для поселившегося в этом доме ребенка-инвалида. Семье также было выделено парковочное место, однако соседи устроили им настоящую травлю: проткнули колеса автомобиля пандус сломали, а мать ребенка-"колясочника" оскорбляли.

При этом участковый на жалобы женщины никак не отреагировал. После того, как эта шокирующая история вызвала общественный резонанс, ею заинтересовались Следственный комитет и детский омбудсмен по Москве.



В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы РИА Новости подтвердили, что при входе в подъезд в этом доме есть порог высотой 35 сантиметров, который оборудован деревянным спуском.

"23 января спуск был сломан неизвестными людьми, но, по нашей информации, к вечеру того же дня специалисты ГБУ "Жилищник" восстановили конструкцию", — сообщили московский чиновник.

В департаменте также рассказали, что после случившегося сотрудники соцзащиты переговорили с отцом мальчика, но от предложенной социальной помощи на данный момент он отказался.

Представитель мэрии Москвы также уточнил, что департамент соцзащиты держит эту ситуацию на контроле, и семье в дальнейшем будет оказываться необходимая помощь и поддержка.