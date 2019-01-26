НХЛ. Андрей Василевский – второй в конкурсе вратарей

В Национальной хоккейной лиге в шоу-программе Матча звезд прошел конкурс вратарей. Российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский занял второе место.

Андрей отразил восемь бросков подряд и занял второе место. Лучший результат у Хенрика Лундквиста из "Нью-Йорк Рейнджерс", отбившего 12 бросков. На третьем месте вратарь "Миннесоты Уайльд" Деван Дубник, парировавший 7 бросков.

Нападающий Джонни Годро из "Калгари Флеймз" второй год подряд выиграл конкурс контроля шайбы. Годро опередил Патрика Кейна ("Чикаго Блэк Хоукс") и Клода Жиру ("Филадельфия Флайерз").

Самым быстрым стал нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Конор Макдэвид. Второе и третье места у Джека Айхела ("Баффало Сэйбрз") и Мэтью Барзал ("Нью-Йорк Айлендерс").