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Политическая нестабильность в Венесуэле 37 минут назад

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26 января 201915:52 Сергей Брилев

Венесуэльские солдаты пока не выбрали сторону

Несмотря на ее удаленность, от Венесуэлы зависят судьбы и всего мира. В России — десятки тысяч рабочих мест. Ситуацию в Венесуэле будет обсуждать уже и Совет безопасности ООН. Позиция Вашингтона известна. С подачи США Банк Англии отказал президенту Мадуро в возвращении золотых слитков на миллиард долларов: Его пытаются отрезать от любых денежных потоков.

В Венесуэле все очень не просто. Но все это все больше становится похоже не на внутривенесуэльский кризис, а на элемент геополитики. Получается, она, в свою очередь, зависит от того, что внутри Венесуэлы. Есть вопросы: всегда ли мировые информационные агентства показывают то, что происходит в этой стране?

Со знакового для венесуэльцев балкона президентского дворца "Мирафлорес" президент Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США, но на соседней площади самопровозглашенный президент Гуайдо, во-первых, объявил себя главой государства, во-вторых, уже явно знал, что именно его президентом признают не только те самые США и их ближайшие союзники, но и с десяток вроде как братских государств-соседей в Латинской Америке.

Наш вердикт: в сложившейся ситуации самое важное — то, как поведут себя венесуэльские Вооруженные силы. А они смотреть будут и на Россию, и на американцев, на то, какая из сторон внутри пойдет через край и через какой.

Уго Чавес, играющий в бейсбол. Вроде бы мелочь. Но это — зримое доказательство того, что Венесуэла не остальная Латинская Америка, где играют в футбол. Венесуэла — это Карибы. Здесь те же страсти, но они о другом. Это, пожалуй, единственная страна, где бывший путчист Чавес смог избраться в президенты и в наше время. И он был путчист не-генерал, а всего-то подполковник. Значит, могут и другие? Вот здесь все не так просо. Венесуэла — это вам не Африка времен 60-70-х, где президентом мог стать и какой-нибудь сержант. Десантник Чавес так изменил Венесуэлу, что у нее уже другая армия. Пусть даже она и не успевала за всеми изменениями.

Едешь ты по Каракасу за рулем машины. Приостановился — в пробке или на светофоре — рядом возникает мотоциклист. И он стучит в окна твоего автомобиля. Если ты стучишь в ответ, значит, у тебя — пуленепробиваемое стекло. Тогда мотоциклист уезжает. А если не отвечаешь, он стреляет. При этом если раньше сначала показывали пистолет, а потом требовали денег, то сейчас — наоборот: сначала стреляют, а потом снимают с тебя кошелек. Слишком быстрые социальные перемены, которые затеял Чавес, породили слишком много социальных сдвигов, в том числе преступность.

Постоянные зрители "Вестей в субботу" — в более выигрышной ситуации. И не только потому, что в отличие от Венесуэлы российские власти все эти годы не транжирили доходы от нефти, а их копили, по причине чего в России инфляция не миллионная, а, напротив, рекордно низкая. Почему нас с вами не проведут никакие "всезнайки", которые сейчас "радостно" навешивают на Каракас всякие "этикетки"? Потому что мы с вами знаем ситуацию изнутри. И в венесуэльском обществе, где половина общества — за чавистов, там много всего сделано позитивного, особенно в той самой венесуэльской армии. Вернемся в не такой уж и далекий 2006 год, когда в честь очередного Дня независимости Венесуэлы в Каракасе на наших глазах прошел парад тогда еще неперевооруженных Вооруженных сил.

Во главе колонн — бравые парни в облачении повстанцев времен войны за независимость. Именно Венесуэла стала первой латиноамериканской республикой, которая еще в 1811 году отбилась от испанской короны. XXI век.

Как принято у латиноамериканцев, если гранатометчики, то самые грозные. Если связисты, то с трубками. Если военврачи, то с медпакетами и носилками. Если девушки-военные, то самые красивые. А если, как и президент Чавес, десантники, то самые горластые.

А вот и главный гвоздь программы — "Калашников". Первые российские автоматы поступили в венесуэльские части именно тогда. Утром того дня перехватываем Чавес на ступенях Пантеона Боливара.

- Чего вы ждете от этого открывающегося сотрудничества с Россией?

- Суверенитета, — сказал Чавес.

Но вернемся к параду, где дальше была техника. Перевод текста диктора: "Враг, если на поле боя ты попал в тень, беги, потому что над тобой славная венесуэльская авиация!" Тогда это был еще показательный визит российских "Сушек".

Тогда Чавес обещал, что будет подписан контракт на посотянное наличие российских "Сухих". Так и было: через месяц он приехал в Россию.

- Господин президент, вы лично чем больше всего довольны по результатам этого мирового турне? — спросили мы тогда.

- Главное — я еще больше погрузился в русскую душу, особенно в Волгограде, Удмуртии. Этот контакт с рабочими на фабриках, солдатами на полигоне, интеллигенцией, с людьми на улице, местными властями, и все это увенчано золотой брошью, короной, — рассказал Уго Чавес.

- Корона — это контракт на поставку самолетов Су?

- Этот контракт — бриллиант в короне.

Сегодня в Вооруженных силах Венесуэлы из российского:

- 23 самолета Су-30МК;

- 10 вертолетов Ми-35;

- 20 Ми-17Х;

- 3 Ми-26.

А также 24 китайских "Хонгду-Карокорум" И только 19 американских Ф-16.

Противовоздушная оборона: 12 батарей С-400, а еще "Бук-2М" и "Печора". А и еще и российского — 192 штуки танков Т-72 и 300 БМП-3, установки "Град" и "Мста".

Еще до подписания тех контрактов мы попали в расположение элитной столичной дивизии Венесуэлы, где до этого пользовались бельгийским оружием "Фал", которое тогда передали резервистам.

"Мы готовимся к сопротивлению, где не будет правил войны", — сказали военные.

- Имеется в виду война с Америкой?

- Конечно.

И даже если эту технику не придется применять, первый вывод такой: российского оружия Венесуэла накупила столько, что его уже не вывезешь. Зато техобслуживание — на десятилетия вперед.

Но почему тогда Чавес говорил нам о технике, как лишь о "бриллианте в короне"? А "корона"-то была в чем? "Сама корона — это моя встреча с президентом Путиным. Нас поддержали в том, чтобы Венесуэла могла стать не постоянным членом Совета Безопасности ООН", — отметил Чавес.

Действительно, это президент Обама мог в присутствии давнего союзника США на Ближнем Востоке президента Мубарака произносить свою каирскую речь, предвосхитившую "арабскую весну", которая привела к падению таких людей, как Мубарак. А вот в Москве очень оценили, как, войдя в Совбез ООН, Венесуэла голосовала почти на 100% солидарно с Россией. И в отличие от Обамы Москва своих многолетних союзников теперь не сдает.

Перенесемся в 2008 год. После Абхазии в Каракасе — Ту-160, а в том самом президентском дворце "Мирафлорес"...

- Команданте, какую роль может сыграть Россия в этой части мира?

- Роль настоящего друга, союзника, — сказал Чавес.

В тот вечер его главными гостями были, конечно, не мы, а вице-премьер Игорь Сечин. А в Каракасе после поставок "Сухих" строила планы. "Теперь пусть к нам только кто сунется — самолет надежно защитит наши воды", — отметил Чавес.

Он отвечал на мой вопрос по завершении первого энергосаммита Южной Америки на Карибском острове Маргарита. "Опыт "Газпрома" монументален. Ведь эти газопроводы из сердца России, из Сибири — по всему миру. Давайте с помощью "Газпрома" соорудим такой же газопровод в Южной Америке", — предложил Уго Чавес.

Вот он, тогдашний проект того газопровода — из Венесуэлы в остальные страны южноамериканского "общего рынка" МЕРКОСУР, в тогда левые Бразилию и Аргентину, Парагвай и Уругвай. Своих коллег-президентов из соседних стран Чавес тогда обхаживал.

Но вместо газопровода из Венесуэлы даже бразильский президент-сооснователь БРИКС Лула обсуждал с Бушем производство биотоплива. Постепенно уже и Чавес оказывался в одиночестве, хотя и держался своей линии.

"Мы попросили у бразильской компании о сервисе старых и приобретении новых самолетов "Тукан". Они нужны для облетов границ, борьбы с наркотрафиком и контрабандой. И что случилось? Запрет на продажу таких самолетов наложили США", — был возмущен Уго Чавес.

Из личных наблюдений: на людях Чавес был пламенным трибуном, но в личном общении — спокоен и хладнокровен. Тогда он затеял реформу армии по рецептам, если просто сказать, Троцкого и братьев Кастро.

В среде военспецов из числа старых кадров я видел людей, которые, похоже, ностальгировали по предыдущим временам. Но рядовые солдаты... Их набирали из бедняков, выходцев из трущоб, которые окружают буржуазный центр Каракаса и составляют опору нынешней власти.

И пусть оппозиция говорила, что из обещанных нищим домов Чавес построил только 119 из 150 тысяч, но до Чавеса (и до Мадуро) такого вообще не было. И уже тем более перетасован был высший генералитет.

Когда не так давно венесуэльцы получили бюст Гагарина, я по душам поговорил с нынешним министром обороны Владимиром Падрино Лопесом. "Чавес видел в России стратегического партнера не только в силу истории, но и в силу того, кто ведет ее вперед сегодня. Думаю, что в последние годы Москва вновь заставила прислушиваться к своему глобальному мнению. Так что и президент Уго Чавес, и наш нынешний президент Николас Мадуро очень верно установили братский стратегический альянс с Россией", — подчеркнул он.

Вот и в эти дни министр обороны и высший генералитет высказались за президента Мадуро. Но, конечно, есть и среднее офицерство. А рядовые солдаты в последние годы видели всякое: в очередях за продуктами никому стоять не нравится. У какого края кто окажется?

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