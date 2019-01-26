Париж: полиция применила газ, один из главных "жилетов" ранен в глаз

"Желтые жилеты" снова столкнулись с полицией на площади Бастилии.

Демонстранты начали строить баррикады, поджигать мусорные баки и ломать дорожные знаки. Правоохранители попытались остановить погромщиков, но в них полетели камни и бутылки. В итоге протестующих разгоняли при помощи водомета и слезоточивого газа.

Получившим травмы сразу была оказана медпомощь. Один из лидеров движения "Желтых жилетов" Жером Родригез, близкий к основателю движения Эрику Друэ, получил ранение в глаз, передает РИА Новости.

В ходе беспорядков были задержаны 42 человека.

Протесты во Франции начались еще в ноябре, они были спровоцированы ростом цен на топливо. Сейчас движение направлено против институтов госвласти, которые обвиняют в неэффективном управлении страной, передает ТАСС.