Во Франции десятки тысяч "желтых жилетов" продолжают яростные схватки с полицией

Во Франции десятки тысяч "желтых жилетов" продолжают схватки с полицией

В одиннадцатой субботе протеста во Франции приняли участие 69 тысяч "желтых жилетов". Продолжаются ожесточенные столкновения манифестантов с правоохранительными силами. В Париже задержали по меньшей мере 52 человека.

Сообщения о беспорядках поступали из многих городов. В Париже тяжелое ранение в глаз получил один из лидеров движения: на площади Бастилии он вел прямую съемку схватки для социальных сетей; в него попала граната для разгона толпы, сообщает "Интерфакс".

В столице полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и водометы.

Под вечер субботы протестующие объявили о намерении провести "желтую ночь" протеста и начать формирование "желтой тетради" (перечня требований к власти). Однако провести "желтую ночь" им не дали: их опять разогнали, применив водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По словам министра внутренних дел Франции, мобилизация правоохранительных органов была необходима, чтобы сдержать "распущенность" и "задержать нарушителей".

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в ноябре в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты обвинили институты власти в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. Эмманюэля Макрона они называют "президентом богатых", презревшего интересы простого народа.