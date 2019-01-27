США не собираются закрывать посольство в Венесуэле

Госдеп США заявил, что будет продолжать защищать безопасности и интересы американцев и не планирует закрывать американское посольство в Венесуэле.

Одновременно с этим правительство Венесуэлы сообщило, что американский дипломатический корпус выведен из страны, а венесуэльские дипломаты покидают США, передает "Интерфакс".

МИД Венесуэлы заявил, что власти двух стран договорились оставить часть дипломатического персонала в своих посольствах и до завершения разрыва дипотношений сотрудники будут работать исключительно на территории своих закрывающихся дипмиссий.

В течение 30 дней стороны проведут переговоры по учреждению миссий интересов в обеих столицах. Если никаких решений принято не будет, дипломаты обеих стран в 72 часа должны будут вернуться на родину.