"Непокорившаяся Франция" обвинила Макрона в двойных стандартах

В двойных стандартах обвинил французского президента Эммануэля Макрона глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Ранее Макрон в числе еще нескольких глав государств и правительств заявил о готовности Франции признать оппозиционного спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, если там в течение восьми дней не объявят о проведении новых выборов.

"Удивительно, что президент республики, в которой каждую неделю проходит манифестация, требует роспуска Национального собрания в Венесуэле и отказывается сделать это во Франции", — написал Меланшон в "Твиттере".

Il est extraordinaire que le président de la République, qui a une manifestation par semaine en France, demande une dissolution de l'Assemblée nationale au #Venezuela et refuse de la faire en France. #Dimpol — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 27 января 2019 г.

Масштабные протесты движения "желтых жилетов", среди прочего требующих не повышать налог на топливо и цены на бензин, проходят во Франции каждую субботу, начиная с 17 ноября. Накануне в стране прошла уже 11-я суббота протестов — они не прекращаются, несмотря на некоторые уступки, на которые пошли власти.

Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались в Каракасе в среду, 23 января. В тот же день спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой Венесуэлы. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо.

Мадуро, переизбранный на свой пост в мае прошлого года, объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Он также разорвал дипломатические отношения с США, потребовав от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Госсекретарь США Майк Помпео в ответ заявил, что у Мадуро нет полномочий для принятия такого решения.

К настоящему времени статус Гуаидо в качестве временного главы Венесуэлы помимо США признали, в частности, Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия и Албания, передает РИА Новости.