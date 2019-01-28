Из-за метели в Канаде столкнулись 50 автомашин

В канадской провинции Квебек на одной из автотрасс произошло массовое столкновение автомашин По данным местных СМИ, в крупном ДТП приняли участие сразу около 50 транспортных средств. По предварительной версии, причиной аварии стали сложные погодные условия — сильная метель.

ЧП произошло рядом с одним из пригородов Монреаля, передает ТАСС. В результате массового столкновения пострадали несколько человек, некоторым их которых потребовалась госпитализация. Более точных данных о пострадавших пока не поступало.