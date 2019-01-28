Песков: охрана Мадуро россиянами относится к области конспирологии

Информация об охране лидера Венесуэлы Николаса Мадуро россиянами относится к области конспирологии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал не реагировать на "утки".

"Там же на месте везде видна охрана в Венесуэле, кто охраняет Мадуро. Вы сами просто логически подумайте", — сказал он.

Кроме того, как сообщает "Интерфакс", Песков заявил, что у Москвы не было контактов со спикером оппозиционного парламента Венесуэлы Хуаном Гуаидо и планов на этот счет нет.



23 января Гуаидо объявил себя временным главой государства. Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а спикера — "марионеткой Вашингтона". США, а вслед за ними Канада, Австралия, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия и другие страны заявили о признании Гуаидо главой государства.