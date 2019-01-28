Оговорка по Фрейду: Джон Болтон назвал венесуэльского Гуайдо "управляемым"

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заметила интересную опечатку в твите советника по безопасности президента США Джона Болтона. Описывая события в Венесуэле, он написал фамилию самопровозглашенного президента Венесуэлы, Хуана Гуайдо (Guaido) как Гиядо (Guiado). Это переводится с испанского как "управляемый".

Скрин с твита Болтона Мария Захарова опубликовала у себя в Facebook, отмечает телеканал "Россия 24". И это как раз через несколько дней после того, как газета Wall Street Journal сообщила: попытку смены власти в Венесуэле режиссировал лично вице-президент США Майк Пенc.

В своем забавном твите Джон Болтон также написал, что любое насилие и угрозы в Венесуэле в отношении американских дипломатов, оппозиционного лидера Хуана Гуайдо или Национальной ассамблеи "будут представлять собой грубое нарушение верховенства закона и будут встречено значительным ответом". О том, что Хуан Гуайдо нелегитимен, он написать позабыл. Зато своей опечаткой полностью подтвердил заявления венесуэльского президента Николаса Мадуро, который назвал Гуайдо марионеткой США.

Президент Мадуро разорвал дипотношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть Венесуэлу. Кроме США самопровозглашенного президента спикера венесуэльского парламента признали Албания, Аргентина, Бразилия, Грузия, Гватемала, Гондурас, Израиль, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу. Великобритания, Германия, Испания и Франция заявили, что признают "зависимого" президентом Венесуэлы, если Мадуро в течение 8 дней не назначит досрочные президентские выборы в стране. Кстати, Мадуро только недавно был избран повторно президентом на 6 ближайших лет.

Ситуация очень сильно напоминает ту, что была в 2013-2014 годах на украинском Майдане.