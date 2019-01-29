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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
Гуайдо решил переназначить совет директоров в попавшей под санкции PDVSA
США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Однако при этом они сделали ряд исключений для покупки венесуэльской нефти, сообщил глава минфина США Стивен Мнучин. Эти исключения будут сделаны для ряда европейских и карибских стран, а также для американских НПЗ.
При этом США обещали совсем отменить эти санкции, если Николас Мадуро согласится провести новые выборы в Венесуэле, напоминает РИА Новости.
Хуан Гуайдо, глава оппозиции, уже распорядился переназначить совет директоров в попавшей под санкции PDVSA, а также в ее американской "дочке" Citgo. Об этом политик, объявивший себя исполняющим полномочия президента Венесуэлы, написал в своем Twitter. Назначения советов директоров PDVSA и Citgо, по его мнению, позволят начать процесс восстановления индустрии страны. Решение Гуайдо принято для того, чтобы получить гарантию, что "Citgo продолжит оставаться венесуэльской компанией". Гуайдо призвал зарубежных сотрудников этих компаний продолжать свою деятельность.
#ComunicadoOficial al pueblo de Venezuela de los avances logrados sobre el:— Juan Guaidó (@jguaido) January 28, 2019
Acuerdo en solicitud de protección de activos del Estado venezolano.#ANAvanzaConResultados pic.twitter.com/i7ec6UyKbm
Сотрудники компании PDVSA, а также ее директор Мануэль Кеведо многократно высказывались в поддержку президента страны Николаса Мадуро.
Гуайдо также приказал взять под контроль счета венесуэльского правительства. Это, по его мнению, поможет "избежать грабежа и направить деньги на решение проблем населения". Гуайдо пообещал, что с помощью оппозиционного парламента обеспечит большую прозрачность и контроль над активами Венесуэлы за рубежом.
В ближайшем будущем вице-президент США Майк Пенс встретится с представителями Гуайдо. Ранее Пенс встречался с самим лидером венесуэльской оппозиции. После этого США признали за Гуайдо право на руководство страной. Россия поддерживает законного президента Венесуэлы – Николаса Мадуро.
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