ЦИК Украины зарегистрировал рекордное число кандидатов на пост президента

Центризбирком Украины на заседании в среду, 30 января, зарегистрировал еще трех кандидатов на высший государственный пост в стране. Ими стали шоумен Владимир Зеленский, бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко и народный депутат предыдущих созывов Инна Богословская. Зеленского выдвинула в президенты партия "Слуга народа", Смешко и Богословская — самовыдвиженцы.

Таким образом, на данный момент ЦИК официально зарегистрировал 26 кандидатов на пост главы украинского государства. Для сравнения: за пост президента Украины в 2004 году боролись 24 кандидата, в 2014 году — 21 кандидат, пишет "Интерфакс".

В числе тех кандидатов, которые будут баллотироваться на высший государственный пост в нынешнем году, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, глава Радикальной партии Олег Ляшко, кандидат от партии "Оппозиционный блок — партия мира и развития" Александр Вилкул, бывший спикер Верховной рады Украины Александр Мороз и кандидат от партии "Свобода" Руслан Кошулинский.

Документы для регистрации кандидатами в президенты подали лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, кандидат от партии "Воля", внефракционный народный депутат Юрий Деревянко, самовыдвиженец Роман Бессмертный, кандидат от "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта текущего года.