По факту пропажи капитана "Норда" на Украине возбудили дело об убийстве

На Украине завели уголовное дело по статье "умышленное убийство" в связи с исчезновением капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в управлении Национальной полиции Украины в Запорожской области.

Тем самым там откликнулись на заявление главы украинского адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры", сотрудники которого представляют интересы крымских рыбаков, Максима Могильницкого, который сообщил, что удерживаемый на Украине капитан "Норда" пропал.

По словам Могильницкого, 19 января Горбенко вышел из дома в Киеве и после этого никто из родственников и знакомых его больше не видел, на связь с родными и адвокатами моряк больше не выходил.

Адвокат допустил причастность к исчезновению Службу безопасности Украины, однако, следователь СБУ, ведущий дело Горбенко, проинформировал его защитников, что капитана "Норда" в его ведомстве нет, и у него не имеется никаких данных о его официальном задержании.

Подозрения в отношении СБУ не беспочвенны — в апреле 2018 года сотрудники этой спецслужбы похитили Горбенко прямо с борта сейнера, задержанного в порту Мариуполя.

"Норд", чей порт приписки Керчь, был задержан вместе с экипажем из 10 моряков в марте 2018 года за незаконный лов рыбы и нарушение порядка въезда на "временно оккупированную территорию Украины", как именуют в Киеве российский Крым.

Спустя некоторое время двое матросов смогли покинуть Украину, а семеро удерживались несколько месяцев и были обменяны на такое же количество украинских рыбаков с двух украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных у берегов Крыма за незаконный вылов рыбы.

Владимира Горбенко официальный Киев не выпускает из страны, обвиняя в браконьерстве и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", имея в виду российский Крым.