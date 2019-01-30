Сирия: курды не пустили гуманитарный конвой к Евфрату

Курдские подразделения в Сирии, пользующиеся поддержкой США, сорвали доставку гуманитарной помощи в населенный пункт Хаджин на восточном берегу реки Евфрат, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в этой стране Сергей Соломатин.

По его словам, гуманитарный конвой был организован правительством САР совместно с "Сирийским обществом Арабского Красного полумесяца". В среду, 30 января, десять грузовиков должны были доставить жителям Хаджина бутилированную воду, продукты питания, медикаменты, средства гигиены и предметы первой необходимости.

Однако курдские формирования из состава проамериканских "Сирийских демократических сил" блокировали гуманитарную колонну в районе населенного пункта Эль-Хусайния.

"Курдские подразделения заблокировали движение автомобилей, вынудив колонну вернуться обратно", — рассказал Соломатин, слова которого приводит "Интерфакс".

Кроме того, руководитель российского Центра сообщил, что действующие в Сирии боевики за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации, провинции Латакия и район научно-исследовательского центра города Алеппо.