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Политическая нестабильность в Венесуэле 24 минуты назад
Обострение венесуэльской лихорадки: оппозиция хочет подтвердить победу Мадуро новыми выборами
Боливия приветствует и присоединяется к инициативе братских Мексики и Уругвая, откликнувшихся на призыв генсека ООН Антониу Гуттереша и папы Римского и созывающих международную конференцию, чтобы сделать возможным мирное разрешение кризиса в Венесуэле.
Каракас пережил очередной день оппозиционных выступлений. Начались они ровно в 12 часов, как и было назначено.
Единого места для демонстрации своей нелюбви к законному президенту Николасу Мадуро не назначали. Оппозиция просто призвала своих сторонников выходить на улицы и эту самую нелюбовь демонстрировать. Из-за этого некоторые улицы оказались перекрыты. Через толпы недовольных пропускали только машины скорой помощи или таких же протестующих. Собственно, поэтому оптимальным транспортом в эти часы стал мотоцикл. Быстро, демократично и юрко.
Одна из площадей в элитном районе столицы Альтамира. Здесь достаточно места, чтобы демонстрантам развернуться. Людей немало, поэтому мелкому бизнесу это только на руку.
"Это хорошо, что они здесь собрались. Так бы мне ходить по району, предлагать леденцы, а тут не я к покупателю, а покупатель ко мне привалил", — радуется уличный торговец.
Люди постарше стоят в сторонке, оппозиционно резвится молодежь. Кричалки, национальные флаги, самодельные плакаты, ритмы недовольства задают удары в пустые кастрюли. Громко и сердито, все как положено.
"Нам не нравится Мадуро. На прошлых выборах он набрал большинство голосов незаконно. Поэтому мы и требуем новых выборов, можно даже с Николасом Мадуро. Если ему повезет, то пусть снова побеждает", — с некоторыми логическими провалами поясняет причины своего недовольства один из манифестантов.
Звучит абсурдно, еще одни выборы, чтобы узаконить предыдущие. Но ровно этого добивается венесуэльская оппозиция. Заявленная цель очередного выступления: создание гуманитарных коридоров на границе для международной помощи. Цель вроде и неплохая, но безнадежно абстрактная. Даже оппозиционеры признают, что нигде до сих пор на границе не скопились караваны фур с продовольственной помощью.
"Я очень люблю Россию. Мне нравится, что Россия помогает Венесуэле. И я буду двумя руками голосовать за то, чтобы сотрудничество с вашей страной продолжилось", — заявляет пожилая венесуэлка.
Вопрос только в том, кто из лидеров оппозиции эту женщину услышит? В их планах — пересмотреть все международные контракты, которые были заключены с 2016 года, то есть ровно с того момента, когда в национальной ассамблее верх взяли как раз противники Мадуры.
Каких-то 10 минут на мотоцикле, и мы попадаем не в президентские, а в пропрезидентские районы. Даже намеков нет на оппозиционные выступления. Люди снуют между офисами, банками, конторами компаний. Здесь работают. Скромно на улице стоит палатка Единой социалистической партии Венесуэлы. Активисты дежурят.
"Мы за демократический курс страны. За единство страны. Вот конституция, на которую пытается ссылаться оппозиция. Они ее извращают и раскалывают страну. Они не любят Венесуэлу. Мы же готовы к диалогу со всеми во имя процветания страны", — заявляет партийный активист.
Президента Мадуро поддержали вооруженные силы. Он сам обратился к солдатам и офицерам с вопросом: с кем армия? И получил однозначные ответы.
"Всегда с поднятым флагом. Всегда в приподнятом настроении. Всегда зная, что вы — венесуэльские солдаты. Вы гордитесь тем, что вы – венесуэльцы?" – заводит армию своими пламенными речами Мадуро.
"Да, верховный главнокомандующий!" – отвечает строй.
И уже после в своем выступлении Мадуро не двусмысленно объяснил военным, кто и почему инициирует протесты в стране:
"Группа военных дезертиров, которые стали наемниками на службе у колумбийской олигархии, организует заговоры в Колумбии, чтобы посеять раскол в рядах вооруженных сил, чтобы расколоть армию Венесуэлы".
Официальный Каракас по-прежнему готов к переговорам с оппозицией для вывода страны из кризиса. Москва предлагает этому поспособствовать. Вот только оппозиция с ее лидером Хуаном Гуайдо от диалога категорически отказывается. Вероятно, это не входит в планы их западных покровителей. Хотя и там, в частности в Евросоюзе, уже начинают звучать голоса о приоритете мирного разрешения сложившейся ситуации.
Очередное обострение венесуэльской оппозиционной лихорадки назначено на 2 февраля. Это выходной, поэтому и сторонники президента Мадуро в свое свободное от работы время намерены поддержать лидера страны. По Каракасу и не только прокатятся две волны: "За" и "Против". И не только в Каракасе, но и по всей Венесуэле.
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