Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

На Украине произошла смена лидера электоральных предпочтений. За два месяца до дня голосования президентский рейтинг на Украине возглавил шоумен Владимир Зеленский. Он опередил лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Разница между первыми двумя местами находится в рамках статистической погрешности — 0,8%.

Кандидатуру Владимира Зеленского поддерживает 19% тех, кто готов 31 марта 2019 года прийти на президентские выборы на Украине. За Юлию Тимошенко намерены проголосовать 18,2% избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос социологической группы "Рейтинг". При этом у Зеленского наибольший потенциал электорального роста. Он не вызывает явного отторжения, как уже примелькавшиеся политики. За него готовы голосовать восток и юг Украины. Тимошенко лидирует на западе и севере страны.

Нынешний президент Украины Петр Порошенко пока вышел на третью позицию. За него хотят отдать свои голоса чуть больше 15% избирателей. Следом в рейтинге идет лидер "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко с 10% и замыкает пятерку бывший украинский министр обороны Анатолий Гриценко. У экс-министра рейтинг поддержки 8,5%.

У комика Владимира Зеленского пока только один минус: в него не верят! В победе Тимошенко на мартовских президентских выборах на Украине верят 23% опрошенных, во второй срок Порошенко – 16,3%. А вот в то, что большинство украинцев проголосуют в финале президентской кампании за Зеленского на Украине верят только 10,3%.

Президентская кампания, как отмечают социологи, мобилизовала избирателей Украины. 44% опрошенных однозначно придут голосовать, еще с большой степенью вероятности дойдут до избирательных участков 35%. Погрешность опроса не превышает 1,3%. На пост президента Украины ЦИК зарегистрировал рекордное число кандидатов — 26 человек.