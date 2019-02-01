СМИ узнали о планах Каракаса продать ОАЭ 15 тонн золота

СМИ стало известно о планах Венесуэльского центрального банка продать около 15 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам. Сделка планируется на ближайшее время, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в столице Венесуэлы, Каракасе.

ОАЭ расплатится за драгоценный металл наличными евро. Стоимость одного килограмма золота — 37 тысяч евро. Общая сумма сделки не уточняется.

Сообщается также, что первый чартер с 3 тоннами золота был отправлен в Абу-Даби 26 января.