Российский футболист дисквалифицирован на четыре года за допинг

Бывший защитник футбольного клуба "Псков-747" Иван Ершов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В октябре стало известно, что в крови футболиста обнаружены запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) мельдоний и триметазидин.

Изначально имя спортсмена не называлось, однако позже информацию о положительном тесте подтвердил президент "Пскова" Андрей Соколов. Отмечалось, что сам футболист признал свою вину.

Ершов провел более 500 матчей на профессиональном уровне, выступая за новороссийский "Черноморец", тольяттинскую "Ладу", астраханский "Волгарь-Газпром", липецкий "Металлург", тульский "Арсенал" и "Псков-747".