Последнее американское предупреждение. Штаты дали России полгода на спасение ДРСМД

Соединенные Штаты начинают процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Процесс начнется 2 февраля и займет около 6 месяцев. За это время Россия может спасти ДРСМД. Для этого Москва должна вернуться к полному, проверяемому исполнению договора: уничтожить все запрещенные установки и оборудование для них, цитирует агентство ТАСС главу внешнеполитического ведомства США.

Американский президент Дональд Трамп уже объявил, что Россия слишком долго нарушала ДРСМД и угрожала союзникам Штатов. Партнеры США полностью поддерживают решение о выходе из договора. Они понимают опасность действий России. Кроме того, североамериканский лидер добавил, что Штаты вместе со странами НАТО будут работать над военным ответом, чтобы не дать Москве никаких преимуществ.

Одновременно с этим Трамп заявил, что прекрасные отношения с Россией могут быть налажены на всех уровнях, но только если будут достигнуты договоренности между двумя странами в области контроля над вооружениями.

НАТО, в свою очередь, призвало РФ вернуться к исполнению ДРСМД и добавило, что тогда альянс готов строить с Россией конструктивные отношения.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Он запрещает России и США разрабатывать, производить и хранить ракеты наземного базирования с дальностью действия от 500 до 5500 километров.