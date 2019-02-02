"Потерянный флот Гитлера" обнаружен около берегов Стамбула

Три немецкие подлодки времен Второй мировой войны обнаружил на дне Черного моря турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай.

Долгое время местонахождение подводных лодок U-23, U-19 и U-20 немецких ВМС оставалось неизвестным, из-за чего их прозвали "потерянным флотом Гитлера". Они были затоплены в 1944 году у берегов Турции, передает РИА Новости.

Более десяти лет назад дайвер обнаружил карту, на которой командир U-23 обозначил место выхода своего экипажа на берег. После этого он и турецкие ВМС начали поиски субмарин. На это ушло почти четыре года.

U-23 была найдена неподалеку от турецкого города Агва, а U-19 и U-20 лежали около берегов Стамбула.