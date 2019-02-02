Путин объявил о приостановке участия России в ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении уведомить Москву о выходе из договора.

На встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым российский лидер заявил, что ответ России "будет зеркальным". Путин назвал прямым нарушением договора использование Соединенными Штатами баллистических ракет-мишеней в рамках создания системы ПРО в Европе.

Сергей Лавров подчеркнул, что США начали нарушать ДРСМД с 1999 года, когда стали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты. Они совпадают по характеристикам с запрещенными текстом договора крылатыми ракетами наземного базирования, отметил глава российского МИДа. Путин подчеркнул, что "это прямое нарушение договора".