Россия создаст наземную гиперзвуковую ракету средней дальности

Президент России Владимир Путин согласился с предложениями министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте, а также по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

Предложения были высказаны министром обороны в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). На встрече Шойгу с Владимиром Путиным присутствовал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Владимира Путина, свое оружие средней и меньшей дальности, если такое появится, Россия не будет размещать ни в Европе, ни в других регионах мира до тех пор, пока в соответствующих регионах не появится подобное ему оружие американского производства.

На встрече президента Шойгу заявил также, что США уже не первый год нарушают Договор о РСМД — в частности, приступили к производству ракет, запрещенных им.

Встречу президента Путина с Лавровым и Шойгу транслировал телеканал "Россия 24".