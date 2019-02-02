Минобороны РФ сообщило об американском производстве запрещенных ракет

Министерство обороны России в субботу сообщило о нарушениях Договора о ракетах средней и меньшей дальности со стороны США. По сведениям российских военных, выход из ДРСМД планировался американцами уже несколько лет.

С июня 2017 года предприятие военно-промышленной корпорации "Raytheon" в штате Аризона проходит модернизацию для постройки запрещенных ДРСМД ракет. Завод расширен на 44 процента, а его оборудование обновлено, пишет РИА Новости.

Как считают в Минобороны, США обвинили в нарушении договора Россию, хотя запланировали выход из ДРСМД задолго до этого.

Президент РФ Владимир Путин в субботу заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре в ответ на аналогичные действия Вашингтона.