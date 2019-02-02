МИД: Россия сделала максимум возможного для спасения ДРСМД

Россия сделала максимум возможного для спасения двустороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного с США в 1987 году. Об этом в субботу, 2 февраля, заявили в МИД РФ, комментируя полученную в этот же день ноту госдепартамента США. В ней американская сторона уведомила российскую о приостановлении своего участия в договоре и начале процедуры выхода из него.

В МИД РФ напомнили, что неоднократно пытались наладить диалог с США по данному вопросу, предлагали конкретные инициативы, которые способствовали бы урегулированию взаимных претензий, даже пошли "на беспрецедентные меры транспарентности".

"Однако все наши усилия были проигнорированы или заблокированы со стороны США, давно взявших курс на разрушение ДРСМД, чтобы избавиться от ограничений по наращиванию своего ракетного потенциала", — подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

Вашингтон "нанес очередной сокрушительный удар по всей кропотливо создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями", заявили в МИД РФ.

В сложившейся ситуации Россия будет вынуждена принять все необходимые меры для обеспечения собственной национальной безопасности. Кроме того, РФ оставляет за собой право на зеркальный ответ в том, что касается разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, указали в российском МИД.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин заявил в субботу, что Россия не будет размещать свои вооружения в Европе и других регионах, где США пока не будут устанавливать собственные ракеты.