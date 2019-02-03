Россия "приземлит" "Калибры" и сможет наносить удары в обход ПРО

Заявление Вашингтона о приостановке с последующим выходом — это не начало. Это — точка в истории, которая началась еще 20 лет назад. Истории нарушения осознанного и целенаправленного. Уже через 11 лет после подписания Договора о ракетах средней и меньшей дальности Соединенные Штаты приступили к созданию оружия, которое способно полностью заместить эти самые ракеты.

Но боевые дроны американцы начали создавать даже еще раньше. В 1998-м принят на вооружение Global Hawk — самый большой серийный беспилотник в мире. Радиус действия — до 5,5 тысячи километров, как раз дистанция средней дальности. Боевая нагрузка — около тонны.

В начале 2001-го появляется MQ-9 Reaper, что в переводе означает "мрачный жнец". Он способен находиться в воздухе целые сутки и поражать объекты на дальности до 4 тысяч километров. Вооружение — серьезное: ракеты "воздух – земля", "воздух-воздух", бомбы c наведением по лазеру или по спутнику. Испытания и боевое применение Reaper прошли в Афганистане и Ираке. Всего в странах НАТО сейчас таких на вооружении — более 250 штук.

Одна из последних разработок — X-47B. Способность садиться и взлетать с авианосцев, дозаправляться в воздухе и наносить удары на дальности 3900 даже без вмешательства оператора. Плюс технология Stels, которая превращает X-47B в грозное оружие.

А Tomahawk корабельного базирования за счет их возможной пересадки на сушу вместе с пусковыми установками Мk41 в Румынии или Польше – что это, как ни прямое и явное нарушение договора?

Или как объяснить, например, что в Тусоне, штат Аризона, и без того крупнейший ракетный завод корпорации Raytheon вдруг начинает расти на глазах? Фото территории завода из космоса на известном американском ресурсе. Якобы свежее, за 2019 год. А вот кадры с нашего спутника-разведчика от 3 декабря. В северо-западной части видно новый строящийся производственный корпус размером с футбольное поле, еще два уже построенных огромных корпуса и технические здания, новую электроподстанцию. То есть американцы это пытаются скрывать.

Но известно, что за эти два года на завод наняты около 2000 новых сотрудников. Он выпускает почти все типы ракетного оружия. В ноябре 2017 года Конгресс выделил Пентагону 58 миллионов долларов, прямо указав: "на разработку наземной ракеты средней дальности". В общем, Договор о РСМД уже разрушен американцами. И нынешний их ультиматум, выражаясь языком военных, — всего лишь операция прикрытия.

Поэтому Путин и предлагает действовать зеркально. Для начала — "приземлить" "Калибры". Так, чтобы они могли стартовать не только с кораблей, но и с суши. Поставить в войска все типы и виды новейшего оружия, которые президент представил в ходе своего Послания Федеральному Собранию. И не только.

"Конечно, мы еще будем заниматься доводкой, развитием, совершенствованием наших новейших систем оружия. И, разумеется, я сказал далеко не обо всех наших достижениях и перспективных разработках. Но на сегодня достаточно", — отметил глава государства.

Так о чем идет речь на сегодня? Комплекс "Кинжал" с аэробаллистической ракетой при скорости выше 12 тысяч километров в час способен преодолеть расстояние в 2000 километров за 10 минут. "Кинжал" уже поставляется в войска. Как и боевое лазерное оружие "Пересвет", основанное на новых физических принципах. "Пересвет" выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Главная его цель — вражеские беспилотники.

Завершены испытания гиперзвукового "Авангарда". Для него нет преград. "Авангард" на скорости в 20 махов гарантированно преодолевает любую существующую систему противоракетной обороны.

Завершен ключевой этап испытаний океанской беспилотной многоцелевой системы вооружения "Посейдон". Совсем скоро заступит на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения "Сармат" с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Он позволит наносить удары по территории вероятного противника через Южный полюс Земли в обход развернутых средств ПРО.