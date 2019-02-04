Тайна гибели группы Дятлова: прокуратура нашла ошибку в деле

В деле по гибели группы Дятлова прокуратура нашла ошибку. Речь идет о записке ивдельского прокурора Василия Темпалова следователю Коротаеву.

В записке, в частности, говорится, что прокурор выезжает в Свердловск для расследования дела о гибели группы и дает поручение, связанное с одним из судебных процессов. Документ датирован 15 февраля 1959 года, при этом о гибели туристов стало известно позже. Таким образом записка якобы доказывает, что следствие знало о гибели группы Дятлова до начала официальных поисков.

Как заявил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, найден документ, согласно которому судебный процесс, о котором идет речь в записке, был начат 2 апреля, и в середине апреля Темпалов находился в Свердловске.



Прокурор отметил, что записка Темпалова "является опиской", и заявления о том, что прокуратура знала о трагедии за 11 дней до возбуждения дела опровергаются.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что самыми вероятными причинами гибели туристов являются природные условия – криминал исключен.

Пресс-конференцию Андрея Курьякова, которую он провел в Екатеринбурге, транслировали Вести.Ru и "Россия 24".