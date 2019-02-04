Пропал без вести: капитан "Норда" объявлен в розыск на Украине

Полиция Украины объявила в розыск капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко как без вести пропавшего.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировали в МВД страны.

Отмечается, что моряк пропал из поля зрения правоохранительных органов 26 января в городе Мелитополе Запорожской области.

Ранее на Украине по факту пропажи Горбенко завели уголовное дело по статье "убийство".

Руководитель украинского адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры", сотрудники которого представляют интересы крымских рыбаков, Максим Могильницкий сообщил, что 19 января Горбенко вышел из дома в Киеве и после этого никто из родственников и знакомых его больше не видел, на связь с родными и адвокатами моряк больше не выходил.

Служба безопасности Украины, куда обратился Могильницкий, сообщила, что российского моряка у них нет.

Сейнер "Норд", чей порт приписки — Керчь, был задержан вместе с экипажем из 10 моряков в марте 2018 года за незаконный лов рыбы и нарушение порядка въезда на "временно оккупированную территорию Украины", как именуют в Киеве российский Крым.

Спустя некоторое время двое матросов смогли покинуть Украину, а семеро удерживались несколько месяцев и были обменяны на такое же количество украинских рыбаков с двух украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных у берегов Крыма за незаконный вылов рыбы.

Владимира Горбенко Украина не выпустила из страны, обвинив в браконьерстве и пребывании "на временно оккупированной территории", имея в виду российский Крым.