Сочетание несочитаемого: бомбист из МГУ придал своему делу эмоциональный окрас

72 часа. На такой срок суд подмосковной Балашихи 4 февраля продлил задержание Азата Мифтахова. Аспиранта МГУ имени М.В. Ломоносова, который проходит по делу об изготовлении взрывчатки, пока в качестве подозреваемого. Следователи будут настаивать на том, чтобы предъявить ему обвинения. И, соответственно, поместить под арест. По их словам, уже сейчас против Мифтахова предостаточно улик. Во-первых, судя по всему, собирал он бомбы прямо в общежитии университета. Во-вторых, неоднократно был замечен в тусовке так называемых анархистов. В любом случае, с официальными выводами придется подождать. А вот кто ждать точно не хочет, так это некие представители математического сообщества. В своем широко растиражированном так называемыми "либеральными СМИ открытом письме" они требуют прекратить пытки в отношении молодого коллеги. Именно пытки. Мол, кровавый режим прямо-таки силой, с особой жестокостью выбивает из задержанного признательные показания. Звучит, конечно, жутко. Но только есть причины относиться к подобными сообщениям, мягко говоря, с долей скепсиса.

Может быть, у математика Мифтахова — бурная фантазия. Сначала Мифтахов "пропал". 2 февраля его якобы не могли найти сразу три адвоката. А когда нашли, сразу заявили о пытках.

"С его слов, его били по лицу, пинали ногами по ногам и телу. Так как он отказывался от предложений, один из сотрудников взял шуруповерт и приложил к грудной клетке, — заявила адвокат Азата Мифтахова Светлана Сидоркина. — Сотрудник полиции угрожал ему, что введет шуруповерт в анальное отверстие. Все угрозы он воспринял реально и вскрыл себе вены".

По факту этих заявлений мы, конечно, ничего утверждать не можем. Но вот контекст истории изучить интересно. В чем именно Мифтахова "заставляли признаться", понять очень трудно. Ведь в первый же день, еще сидя на диване общежития, аспирант сам говорит: не только готовил бомбы, но и успел испытать. Трижды.

– Ну, я как-то испытал "кису"…

– Где испытывал? В общественном месте? Смелее, Азат! Говори правду, как есть!

– Рядом с МГУ.

– Рядом с МГУ? Взрыв был?

– Да.

– Это когда? Осенью?

– Где-то да.

– Ясно. Понравилось что-то?

– Понравилось, что получилось.

"Киса" — это бомба на основе перекиси ацетона. Остатки взрывчатых веществ оперативники нашли в комнате Мифтахова. Но еще интереснее, что о пытках он заявлял еще до того, как отправился в СИЗО. Канал "Россия 24" публиковал эту запись 1 февраля, но Мифтахов, находясь под стражей, этого, конечно, знать не мог.

– Ты приехал сюда и наглотался таблеток или чего? А зачем? Чтобы избежать уголовной ответственности?

– Чтобы избежать пыток.

– Каких пыток?!

– Которые вы со мной совершите!

– Сейчас с тобой совершают какие-то пытки?

– Пока нет.

Что глотал, рассказал уже врачам. Вот справка из СИЗО: в организме — кетонал и не только. Кстати, здесь же: "состояние удовлетворительное", про следы применения силы – ни слова.

Вместе с аспирантом задержали его соратника Даниила Галкина. Отпустили сразу. Но пытки, уверяет, применить успели и к нему. То же самое уже заявляли задержанные анархисты в Челябинске, московский активист Речкалов, калининградский Лукичев… В общем, пытают, получается, вообще всех без разбора. Независимо от места, времени, званий и должностей.

"У обывателя складывается мнение, что, попав в руки правоохранителей, ты обязательно будешь избит, подвергнут пыткам. Мифтахов, может быть, и заблуждается. Но за ним стоят, безусловно, силы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, используют любые возможности, чтобы придать абсолютно нормальному уголовному делу эмоциональный окрас", — считает член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий.

Около четырех лет назад Азат Мифтахов присоединяется к "Народной самообороне" — леворадикальной организации, которая борется с властью. Основная идеология – анархизм. В день задержания на странице движения появилась вот такая запись:

"Народная самооборона" никогда не использовала в качестве методов борьбы взрывы, тем более в общественных местах. Обвинения в подготовке терактов являются очередной фальсификацией".

А вот это уже частично удаленные с того же ресурса записи: "Михаил Жлобицкий – герой", "его целеустремленностью можно восхищаться" и так далее.

Жлобицкий — это человек, который устроил теракт в Архангельске. То есть взрывы "Самооборона" "не использует", но тот, кто взрывает, – "герой".

И вот еще один нюанс. Про заявление о пытках написали, конечно, почти все крупные СМИ. Но больше прочих, прочем значительно, "Эхо Москвы" — около полутора десятков заметок. Чуть отстает "Медиазона". Задержанного искали активисты "МБХ медиа" и сразу три адвоката, один из которых рассказал об избиении раньше самого Мифтахова.

"Очень плохо было его видно, но он был похож на нашего подзащитного. Мне назвали другую фамилию и сказали, что это не наш подзащитный. На лице задержанного я заметил крупные синяки", — заявил адвокат.

Свежие кадры из зала суда. Целиком Мифтахова, конечно, не видно, но ни на лице, о котором говорил один юрист, ни на ушах, о которых упоминал другой, никаких следов не видно.

"Совершенно неудивительно, что адвокаты с "болотного дела" там участвуют. Потому что любой человек, который против власти выступает, даже так решительно, что делает бомбы, естественно, является союзником. Прекрасно видно, что несочетаемое прекрасно сочетается. Особенно если это несочетаемое получает деньги в одном месте. В зависимости от эффективности, на разные силы делается приоритетная ставка. Когда-то это либералы, когда-то это "леваки", — подчеркивает профессор МГЛУ, доктор исторических наук Роман Силантьев.

Если Мифтахова действительно били, свои выводы сделает суд и управление собственной безопасности. А вот если нет, то для тех, кто действительно может пострадать от рук полицейского, а единичные случаи ведь встречались, он может стать тем мальчиком, который кричал "волки", но ему уже никто не верил.