Сноубордист Дмитрий Логинов выиграл чемпионат мира

В американском Парк-Сити (штат Юта) продолжается чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. Дмитрий Логинов принес сборной России первую золотую медаль на турнире. Спортсмен одержал победу в дисциплине параллельный гигантский слалом.

В финале 19-летний Логинов победил словенца Тима Мастнака. Бронзу завоевал немец Стефан Баумейстер, который в заездах за третье место оказался быстрее двукратного олимпийского чемпиона из России Вика Уайлда. В полуфинале тот проиграл как раз Логинову.

Еще один россиянин Андрей Соболев выбыл на стадии 1/8 финала. Дмитрий Сарсембаев не сумел пройти через квалификационный раунд.

Отметим, что ранее Логинов выигрывал чемпионат мира в аналогичной дисциплине на юниорском уровне.