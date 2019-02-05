По просьбе адвоката апелляция по делу экс-губерантора Хорошавина перенесена

Адвокат Ольга Артюхова попросила Сахалинский областной суд перенести рассмотрение апелляции по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина в связи с тем, что ей требуется время на то, чтобы ознакомиться с протоколами прослушки ее подзащитного, записанными в его кабинете. Это около 4 тысяч страниц.

Сам Хорошавин поддержал просьбу адвоката, сославшись на плохое самочувствие. По его словам, доктора посоветовали ему отлежаться из-за повышенного давления, передает "Интерфакс".

Судебная коллегия, посовещавшись, перенесла заседание на 6 февраля.

9 февраля 2018 года экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, он был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград.

Хорошавин был признан виновным в получении взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы.