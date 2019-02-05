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5 февраля 201913:19

Алина Загитова: на чемпионате мира рассчитываю на победу

EPA

Россиянка Алина Загитова сообщила, что скоро начнет подготовку к чемпионату мира по фигурному катанию, на котором она надеется завоевать золотую медаль. Также она заявила, что после завершения профессиональной карьеры хотела бы стать тренером.

"Настроение у меня боевое, и я хочу прежде всего доказать себе, что все могу. Рассчитываю на победу, сейчас я не катаю никаких программ, но тренируюсь, скоро начну готовиться к турниру", – приводит слова Загитовой ТАСС.

Кроме того, она рассказала, чем собирается заниматься после окончания профессиональной карьеры. "Я бы хотела остаться в спорте, стать хорошим тренером", – заявила фигуристка.

Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. 16-летняя Загитова еще ни разу не становилась победительницей мирового первенства.

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