Глава Чечни Кадыров подарил отцу Нурмагомедова автомобиль

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил автомобиль марки Mercedes отцу российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Таким образом он поздравил Абдулманапа Нурмагомедова с победой сына в бою против ирландца Конора Макгрегора.

О подарке Кадырова сообщил Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram. Он поблагодарил главу Чечни за внимание, которое тот уделяет не только его семье, но и многим людям в Дагестане.

Напомним, что российский боец в поединке против Макгрегора защитил чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе​​​.