Мадуро назвал Гуайдо клоуном: Фейгин призвал блокировать президента Венесуэлы в соцсетях

Незаконной конфискацией назвал Николас Мадуро новые санкции США против нефтедобывающей отрасли Венесуэлы. И тут же обещал увеличить добычу черного золота до двух с половиной миллионов баррелей в сутки. По данным Wall Street Journal, санкции обходятся венесуэльцам в 11 миллиардов долларов и уже парализовали нефтяной экспорт.

"Прекратить разрушать Венесуэлу, чтобы присвоить ее нефть", — призывает в Twitter лидер Pink Floyd Роджерс Уотерс, поддерживая действующего президента Венесуэлы. А вот самопровозглашенный нашел сторонников среди российской оппозиции.

Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы, а значит, верховным главнокомандующим. Но пока он больше похож на свадебного генерала. Теперь его ждут в Евросоюзе. И он благодарит за это.

"От лица Венесуэлы, от лица Конгресса, от лица всех, кто желает лучшей жизни, мы благодарим Евросоюз за его объединенную позицию. У нас есть уверенность в том, что мы будем определять ход будущего!" – заявляет отстраненный Верховным судом председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо.

Правда, с Европой пока осечка. Италия отказывается видеть в Гуайдо президента, что только подчеркивает нелегитимность решения ЕС. В Брюсселе тут же попытались пристыдить Рим.

"Мы снова обращаемся к итальянскому правительству с призывом изменить позицию и не поддерживать такого жестокого диктатора как Мадуро", — говорит председатель Европарламента Антонио Таяни.

Диктат Венесуэле о том, кому там быть президентом, западные страны не смущает. Канада вместе с южноамериканскими государствами — так называемая группа Лимы — сами признали Гуайдо и венесуэльской армии советуют. Правда, когда глава канадской дипломатии Христя Фридланд сказала, что другим нужно делать, в ответ сразу прозвучало, куда ей нужно идти.

"Убирайтесь из Венесуэлы! Руки прочь от Венесуэлы!" – закричали в ее адрес.

Западные страны, на словах заботясь о благосостоянии венесуэльцев, по сути устроили республике жесточайшую торговую блокаду, отказываясь покупать у Венесуэлы сырье, в первую очередь нефть. Президент Николас Мадуро не сдается.

"Какие-то подконтрольные Дональду Трампу правительства заявляют, что в стране теперь другой президент. И вам, господин клоун, теперь нужно организовать выборы. И его собственные сторонники в итоге спросят у него, а почему он не организовал выборы? Он что продолжит и дальше также виртуально управлять страной? И сколько он так собирается управлять? До 2025 года?" – задает трудные вопросы для самозванца действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В виртуальном мире кроме Гуайдо венесуэльского президента поджидает российский оппозиционер Марк Фейгин. Один из лидеров "Форума свободной России", которая вслед за Западом признала Гуайдо, решил подорвать позиции Мадуро в Twitter, отправив жалобу, что тот, мол, не настоящий президент. Он призывает других пользователей сделать это, чтобы Мадуро заблокировали в соцсети.

До этого в Вашингтоне Фейгин уже пытался заблокировать лифт, толкался, чтобы туда не попала съемочная группа канала "Россия".

- Зачем вы толкаетесь?

- А зачем вы заходите в лифт?

Но тогда попытка силой навязать свои правила окончилась провалом.

Даже попытка западных стран и, прежде всего, США доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, выглядят, скорее, как силовая акция, грубо нарушающая существующие правила. Не удивительно, что Международный комитет Красного Креста заявил, что в этом не участвует.