Крымский мясокомбинат выиграл иск к Навальному

Иск крымского мясокомбината "Дружба народов" к Алексею Навальному удовлетворил Арбитражный суд Москвы. Иск касался защиты деловой репутации после расследования Фонда борьбы с коррупцией поставок якобы по завышенной стоимости продовольствия с предприятия Росгвардии.

Мясокомбинат потребовал опубликовать опровержение обвинений в свой адрес, сообщает "Интерфакс". Никаких материальных претензий "Дружба народов" не заявляла. Мясокомбинат зарегистрирован в селе Петровка Красногвардейского района Крыма.

Решение Арбитражного суда Москвы будет обжаловано, пообещала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Кроме обвинений в завышении цен в Фонде борьбы с коррупцией 23 августа 2018 года заявляли о том, что мясокомбинатом "Дружбы народов" владеет бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова. После этой публикации Золотов вызвал Навального на дуэль. Он обещал сделать из Навального сочную котлету. Золотов подчеркнул, что изучение вопросов питания личного состава Росгвардии – не тема для Навального. При этом Золотов добавил, что в Росгвардии есть коррупционные недостатки, но они выявляются, а виновных либо увольняют, либо отдают под суд.