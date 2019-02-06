Лондон пытается угодить Вашингтону в обвинениях Москвы в нарушении ДРСМД

Великобритания пытается угодить Вашингтону и поэтому поддерживает кампанию по обвинению Москвы в нарушении ДРСМД. Об этом заявили в посольстве России в британской столице, комментируя высказывания замминистра иностранных дел Королевства. Он призывает Россию уничтожить крылатые ракеты 9М729, которые, по мнению США, не соответствуют условиям договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В нашем диппредставительстве отметили, что власти Великобритании выдвигают нелепые обвинения и ультиматумы, нисколько не смущаясь отсутствием реальных оснований.

Вашингтон, пытаясь навязать Москве свои условия, объявил о начале процедуры по выходу из ДРСМД, напоминает телеканал "Россия 24". Россия заявила, что США просто не заинтересованы в сохранении договора.