Тема:

Договор о РСМД 45 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
6 февраля 201911:00 Александр Христенко

Что сказал Трамп о ДРСМД: или новый договор, или "всех перегоним"

Дональд Трамп обратился к Конгрессу США с ежегодным посланием. В своем выступлении он заявил, что США продолжат неусыпно следить за действиями Ирана и пригрозил Китаю, которому якобы пора положить конец "несправедливым приемам в торговле с Вашингтоном". Однако главными темами речи стали строительство стены на границе с Мексикой, выход Вашингтона из ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности) и предстоящая встреча с лидером Северной Кореи.

Рукопожатия, аплодисменты стоя, переходящие в бурные овации: все это сполна, по закону жанра, должен был получить и Дональд Трамп, как бы на самом деле к нему ни относились в Конгрессе. Так и вышло. Лишь несколько человек в зале оставались с каменными лицами. Положение обязывало демонстрировать нейтралитет судьям Верховного суда и военным. Хотя для последних были поводы и погоревать, что Трамп решил уйти из Сирии, и порадоваться: вот-вот будут развязаны руки. Вашингтон разрывает договор с Москвой о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Впрочем, Трамп вдруг заявил, что договор можно и перезаключить — на новых условиях.

Я объявил, что США официально выходят из ДРСМД.

"Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив к нему Китай и других. Возможно, нет. В таком случае мы перегоним всех по расходам на эти разработки и обойдем всех по инновационности этого оружия", — сказал президент США.

Речь Трампа изобиловала превосходными степенями. С его слов выходило, что у США все самое лучшее в мире — и оружие, и армия, и экономика, и вообще такой великой нации еще не видел свет.

Мы — самая выдающаяся нация за всю историю!

Мешает, со слов Трампа, лишь самая малость: внутренние политические распри. Они проявились и на этот раз. Часто, когда республиканцы срывались с мест и аплодировали президенту, демократы сказанное им полностью игнорировали.

"Сейчас в США происходит настоящее экономическое чудо. И единственное, что может нам помешать, — это глупые войны, политики и нелепые расследования", — заявил американский президент.

Это Трамп прозрачно намекнул на расследование Мюллера и подозрения в сговоре с Москвой, но женщины в белом и глазом не повели. Это были представительницы Демократической партии. Коллективно они выбрали белый цвет в знак женской солидарности и в память о суфражистках, которые добились избирательного равноправия. На фоне тех, кто был весь в белом, выделялась первая леди: Мелания Трамп подчеркнуто выбрала наряд черного цвета.

В зале сидели ветераны войн и полетов на Луну и действующие сотрудники иммиграционной службы, которые пресекают как могут поток нелегальной миграции.

Нужна стена, снова и снова повторял Дональд Трамп, но, судя по реакции демократов, не убедил. Нет столь желаемого им единства. Если Конгресс не договорится о строительстве стены в течение 10 дней, возможен новый шатдаун.

Ранее по теме

Сейчас

10:12

По делу Арашуковых объявлены в розыск два высокопоставленных газовика

08:59

Движение поездов на оранжевой ветке восстановлено

08:21

На оранжевой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

08:04

Медведев освободил Кельбаха от должности главы "Автодора"

07:01

Грипп захватывает Россию

04:17

В Хабаровском крае трое детей погибли в огне пожара

03:50

Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

СК: по делу Арашуковых объявлены в розыск два высокопоставленных газовика

СК: по делу Арашуковых объявлены в розыск два высокопоставленных газовика

1 час назад
Что сказал Трамп о ДРСМД: или новый договор, или "всех перегоним"

Что сказал Трамп о ДРСМД: или новый договор, или "всех перегоним"

37 минут назад
Отец Децла: "Больше всего я боялся, что ты не придешь на мои похороны"

Отец Децла: "Больше всего я боялся, что ты не придешь на мои похороны"

1 час назад
Александр Овечкин: поражен, что удалось стать самым результативным российским хоккеистом

Александр Овечкин: поражен, что удалось стать самым результативным российским хоккеистом

2 часа назад
Грипп захватывает Россию

Грипп захватывает Россию

4 часа назад
Шведская полиция нашла в мусорном баке две королевские короны и державу

Шведская полиция нашла в мусорном баке две королевские короны и державу

1 час назад
Сноубордист Логинов завоевал второе золото на чемпионате мира в США

Сноубордист Логинов завоевал второе золото на чемпионате мира в США

11 часов назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

1 час назад
Топ-10 самых впечатляющих древних построек в мире

Топ-10 самых впечатляющих древних построек в мире

05.02.2019 10:00
В интернете сибиряки запустили флэшмоб "дубак-челлендж"

В интернете сибиряки запустили флэшмоб "дубак-челлендж"

11 часов назад
В Малайзии не оценили детскую йогу по-русски: родители малыша могут пойти под суд

В Малайзии не оценили детскую йогу по-русски: родители малыша могут пойти под суд

18 часов назад
Правительство Британии хочет перенести день выхода из ЕС

Правительство Британии хочет перенести день выхода из ЕС

5 часов назад
Фильм "Движение вверх" получил премию "Блокбастер"

Фильм "Движение вверх" получил премию "Блокбастер"

12 часов назад
11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

11 февраля главный оркестр Татарстана выступит в "Зарядье"

3 часа назад
Военный триллер Лунгина "Братство": премьера трейлера

Военный триллер Лунгина "Братство": премьера трейлера

17 часов назад
Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

Кубинский джазмен Пакито Де Ривера выступит в Доме музыки

22 часа назад
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
Канадская группа прославилась тем, что исполняет Led Zeppelin в костюмах трансформеров

Канадская группа прославилась тем, что исполняет Led Zeppelin в костюмах трансформеров

23 минуты назад
Вести.net: продажи "умных" колонок за год почти удвоились

Вести.net: продажи "умных" колонок за год почти удвоились

48 минут назад
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

1 час назад
Сэкономить на ремонте: отделка завоевывает бизнес-класс, предложение выросло втрое

Сэкономить на ремонте: отделка завоевывает бизнес-класс, предложение выросло втрое

1 час назад
СМИ: "Яндекс" начнет снимать сериалы

СМИ: "Яндекс" начнет снимать сериалы

2 часа назад
Медведев освободил Кельбаха от должности главы "Автодора"

Медведев освободил Кельбаха от должности главы "Автодора"

3 часа назад
У побережья США столкнулись два военных корабля

У побережья США столкнулись два военных корабля

5 часов назад
Выставка победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина открылась в Аргентине

Выставка победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина открылась в Аргентине

6 часов назад
В Хабаровском крае сошел с рельсов состав с углем

В Хабаровском крае сошел с рельсов состав с углем

9 часов назад
Нигерийский учитель китайского языка в якутской деревне. Бывает и такое

Нигерийский учитель китайского языка в якутской деревне. Бывает и такое

11 часов назад
Российские летчики провели учения по перехвату воздушного нарушителя границы

Российские летчики провели учения по перехвату воздушного нарушителя границы

11 часов назад
Суровые морозы накрыли всю территорию России

Суровые морозы накрыли всю территорию России

11 часов назад
Петр Порошенко за последние сутки сделал несколько эпатажных заявлений

Петр Порошенко за последние сутки сделал несколько эпатажных заявлений

11 часов назад
Новый кульбит украинской политики: генпрокуратура обвинила Медведчука в измене

Новый кульбит украинской политики: генпрокуратура обвинила Медведчука в измене

11 часов назад
"Желтые жилеты" вновь сцепились с полицией

"Желтые жилеты" вновь сцепились с полицией

11 часов назад
Азербайджан сотрясли подземные толчки

Азербайджан сотрясли подземные толчки

12 часов назад
Крымский мясокомбинат выиграл иск к Навальному

Крымский мясокомбинат выиграл иск к Навальному

13 часов назад
Реставрация в стиле Остапа Бендера: кто и зачем уродует здания

Реставрация в стиле Остапа Бендера: кто и зачем уродует здания

13 часов назад
Незаконная перепланировка: названа возможная причина пожара с жертвами в центре Москвы

Незаконная перепланировка: названа возможная причина пожара с жертвами в центре Москвы

13 часов назад
Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым

Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым

14 часов назад
"Беременная" от Киркорова поклонница внезапно умерла перед продажей квартиры

"Беременная" от Киркорова поклонница внезапно умерла перед продажей квартиры

17 часов назад
Надгробие Карла Маркса на лондонском кладбище раскрошили молотком

Надгробие Карла Маркса на лондонском кладбище раскрошили молотком

18 часов назад
Microsoft: россиян оскорбляют в интернете чаще других

Microsoft: россиян оскорбляют в интернете чаще других

18 часов назад
Любить нельзя воспитывать с Димой Зицером

Любить нельзя воспитывать с Димой Зицером

18 часов назад
Российские боевые роботы будут самостоятельно применять оружие

Российские боевые роботы будут самостоятельно применять оружие

18 часов назад
Вернуться в кино из монастыря Дрозду помог Пореченков

Вернуться в кино из монастыря Дрозду помог Пореченков

20 часов назад
Viber 10 получил радикально новый дизайн и догнал конкурентов по функциям

Viber 10 получил радикально новый дизайн и догнал конкурентов по функциям

20 часов назад
Цвет потепления синий: Мировой океан поменяет оттенок из-за изменений климата

Цвет потепления синий: Мировой океан поменяет оттенок из-за изменений климата

20 часов назад
Нет дома - нет денег: владельцев пустых участков начали штрафовать

Нет дома - нет денег: владельцев пустых участков начали штрафовать

21 час назад
Названы все победители анимационной премии Annie Awards 2018

Названы все победители анимационной премии Annie Awards 2018

21 час назад
Худеем по науке: 5 способов сделать любую диету "самой эффективной"

Худеем по науке: 5 способов сделать любую диету "самой эффективной"

23 часа назад