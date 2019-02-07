Власти Якутии и Приморья объявили пожароопасный сезон в регионах

В прогноз потенциальной опасности лесных пожаров в Якутии, подготовленный властями региона, попали более 300 населенных пунктов. Такие данные СМИ сообщили представители регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Как уточняется, в перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в пожароопасный сезон 2019 года, включены 325 населенных пунктов, в которых проживает 731 187 человек.

Правительство Республики Саха (Якутия) подготовило проект постановления о мерах по защите населенных пунктов региона в целях устранения угрозы природных пожаров, снижения их количества, а также материального ущерба от их последствий.

Ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев назвал Якутию среди пяти регионов России, которые наиболее подвержены стихийным бедствиям – лесным пожарам и паводкам. По данным МЧС, в 2018 году сумма ущерба от лесных пожаров в Якутии превысила 200 миллионов рублей.

Также из-за бесснежной зимы пожароопасный сезон объявлен в 20 муниципалитетах Приморского края. Такие данные сообщают представители пресс-службы администрации региона.

Пожароопасный сезон объявлен в Артёмовском, Владивостокском, Находкинском, Дальнегорском, Партизанском и Уссурийском городских округах, Лазовском, Кавалеровском, Надеждинском, Михайловском, Партизанском, Ольгинском, Пограничном, Хасанском, Тернейском, Ханкайском, Шкотовском и Хорольском районах, в Большом Камне и ЗАТО Фокино.

Открытие пожароопасного сезона означает готовность специальных служб к немедленному тушению пожаров. Этот режим не предполагает ограничений по нахождению в лесах для населения.

Ожидается, что с 15 марта открытие пожароопасного сезона будет объявлено еще в 10 муниципалитетах.

За прошедшие сутки в Приморском крае ликвидированы четыре природных пожара в Ольгинском и Шкотовском районах, а также в Артёмовском и Уссурийском городских округах. В их тушении участвовали 10 человек и четыре единицы спецтехники.

Ранее СМИ сообщали, что в Приморье малоснежная зима стала причиной раннего начала лесных пожаров. Особый противопожарный режим введен в четырех муниципалитетах края – в Лазовском, Партизанском и Хасанском районах, а также Уссурийском городском округе, передает агентство "Интерфакс".