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Договор о РСМД 51 минута назад

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7 февраля 201922:02

Минобороны назвало оружие, которое США должны уничтожить по ДРСМД

EPA

Министерство обороны РФ предлагает США уничтожить наземные установки Mk-41, ракеты-мишени и беспилотники, нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), для вручения ноты вызван военный атташе США.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Майкл Помпео объявили, что 2 февраля Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Они сообщили, что через шесть месяцев Соединенные Штаты Америки окончательно выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если со стороны Российской Федерации не будут предприняты усилия по возвращению к выполнению его положений.

2 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД, подчеркнув, что Москва не будет инициировать переговоры с Вашингтоном, который должен "созреть" для ведения равноправного и содержательного диалога.

Впервые США обвинили РФ в нарушении договора еще в июле 2014 года, после чего многократно повторяли обвинения. Москва категорически отвергает эти заявления, выдвигая Вашингтону встречные претензии.

ДРСМД был подписан между СССР и США в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. В документе зафиксировано, что стороны должны уничтожить ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования.

К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США — 846.

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