Появилось фото самолета, столкнувшегося со столбом в аэропорту Домодедово

Один из очевидцев сфотографировал самолет Sukhoi SuperJet-100 авиакомпании "Ямал" вечером в среду, 6 февраля, столкнувшийся со столбом в аэропорту Домодедово.

По предварительной информации, экипаж воздушного судна, выполнивший рейс по маршруту Тюмень – Москва, потерял управление из-за льда, находившегося на поверхности рулежной дорожки.

Тормоза оказались неэффективны и экипаж попытался остановиться, задействовав тягу реверса обоих двигателей, однако предпринятые меры не привели к желаемому результате и SuperJet столкнулся с мачтой освещения.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, в результате инцидента были повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла.

В момент ЧП на борту находились пять членов экипажа и 58 пассажиров, никто из них не пострадал.

Как сообщает ТАСС, представители воздушной гавани опровергают версию о том, что столкновение произошло по причине обледенения поверхности рулежной дорожки. По данным, озвученным пресс-службой аэропорта, коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе во время инцидента превышал нормативные показатели за счет работы спецтехники и применения реагентов.

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту произошедшего.