Чешский депутат назвал украинское правительство фашистским режимом

Депутат чешского парламента Станислав Гроспич назвал украинские власти "фашистским режимом". Это заявление он сделал в эфире местного телеканала. При этом ведущая шоу не отреагировала на эти слова депутата-коммуниста.

Посольство Украины в Чехии выразило свое несогласие с таким мнением. В дипведомстве заявили, что это "неприемлемое правонарушение" и "клевета на всю страну", которая не получила ответа со стороны телеведущей.

Как сообщает РИА Новости, украинские дипломаты ожидают осуждения его заявления со стороны руководства чешского парламента.

Ранее обострились отношения между Украиной и Польшей. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может согласиться с отрицанием преступной деятельности Степана Бандеры и Романа Шухевича — пособников нацистской Германии, которых сейчас восхваляют на Украине как национальных героев. Еще одним камнем преткновения в отношениях двух стран является Волынская резня.