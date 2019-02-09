Шведы представили убийцу "Сушек"
Новейший шведский истребитель Saab Gripen E — убийца российских истребителей "Сухой", способный победить их даже без дорогостоящих стелс-технологий, на которые полагаются конструкторы истребителей в США. Такое громкое заявление сделал командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон на презентации шведских истребителей в Финляндии, куда концерн Saab надеется их экспортировать.
Gripen — один из пяти возможных кандидатов на следующую модель истребителей, которые закупит Финляндия. Saab предлагает финским военным 52 одноместных самолета Gripen E и 12 двухместных самолетов Gripen F. Saab участвовал в конкурсе и в прошлый раз, когда Финляндия в конечном счете выбрала американские "Хорнеты".
Шведы хотели бы победить в этот раз и подчеркивают: их "Грифоны" — а именно так переводится Gripen — разработаны как убийцы российских "Су", и в воздушном бою у них, по словам Хельгессона, "черный пояс".
В то время как американцы в попытках превзойти истребители производства концерна "Сухой" делают ставку на дорогостоящие стелс-технологии, шведы не пытаются снизить заметность своих истребителей, а модернизируют их бортовые средства радиоэлектронной борьбы.
По словам эксперта британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка, пилоты шведских истребителей не любят раскрывать все свои карты, демонстрируя максимум возможностей своих систем подавления радаров противника. Но когда они однажды сделали это, устав быть объектом насмешек немецких пилотов истребителей "Тайфун", это, по словам Бронка, перевернуло весь ход учебного воздушного боя.
Тогда благодаря своим возможностям глушения радиосигнала противника один из "Грифонов" якобы смог появиться прямо у левого крыла "Тайфуна", не будучи обнаруженным до этого момента, сообщает Business Insider.
Проблема со стратегией выживания истребителя, основанной на использовании средств радиоэлектронной борьбы, заключается "в том, что вы не знаете, сработает ли это", признает Бронк. И это "постоянная битва между вами и вашим противником", так как формы волн и методы атаки постоянно меняются, говорит он.
Однако, по его словам, Швеция в выигрыше от того, что Россия ориентируется в первую очередь на противостояние возможностям американских истребителей. "Швеция на самом деле слишком мала, чтобы оптимизировать свои возможности радиоэлектронной борьбы именно против нее", — говорит эксперт.
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