Умер генерал-полковник Юрий Соловьев

В Москве в субботу ушел из жизни 70-летний генерал-полковник Юрий Соловьев. В начале двухтысячных генерал Соловьев командовал воздушно-космической обороной Москвы и Центрального промышленного района. При нем на боевое дежурство заступили первые зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", пишет ТАСС.

Юрий Соловьев родился в 1948 году в Забайкалье.