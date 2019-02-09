Племянник Татьяны Васильевой пережил отца всего на полгода

Известная актриса российского театра Татьяна Васильева в начале нынешнего года потеряла своего племянника. У него осталось двое детей, которым Васильева будет помогать. А за полгода до этого у племянника умер отец — муж ее сестры.

Как сообщает издание Starhit, у обоих мужчин был обнаружен рак. По словам актрисы, у племянника болезнь распространялась стремительно: сперва у него оказалась проблема с пяткой (была проведена операция, которая оказалась некачественной), затем опухоль была обнаружена в колене, потом в — легких, потом заболевание перешло в голову.

Как рассказала Васильева, ее сестра до последнего не подозревала о смертельном диагнозе своего сына, потому что он запрещал говорить об этом. Он ушел из жизни 6 января.

Мужчине было 50 лет, у него осталось двое детей: Дарья и Антон. Сейчас Васильева активно помогает им и заботится о своей сестре Алле, которая когда-то спасла ее от суицида.

В конце 2018 года Татьяна Васильева получила травму головы во время поездки в московском метро.