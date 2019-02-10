Конгрессмен предостерег Гуайдо от попыток добиться военной интервенции в Венесуэлу

Американский конгрессмен предостерег лидера венесуэльской оппозиции от попыток добиться военной интервенции в Венесуэлу. Об этом демократ Ро Ханна написал у себя в Twitter. Он подчеркнул, что санкционировать вмешательство военных может только Конгресс США, а он это делать не собирается.

Ранее Хуан Гуайдо не исключил, что для свержения режима ему потребуется иностранная помощь, напоминает телеканал "Россия 24". А Дональд Трамп был не против отправить туда именно американских военных. Но, похоже, разрешения на это, учитывая мнение большинства демократов, он не получит.