Волочкова отреагировала на стихи об Арашукове, предоплате и ее шпагате

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на шуточное стихотворение журналистов на радио "Вести ФМ" о ее отношениях с задержанным в конце января сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым. Стихи ей "освящают" каждый день, написала она в Instagram, отметив: "Пусть даже и обиженные люди, все равно приятно".

По мнению Волочковой, "ее правда и умение смело и честно высказывать свое мнение не дают покоя многим". При этом "смело и открыто высказали свою позицию по поводу этого Арашукова, которого посадили", по ее словам, немногие: в основном все открещивались от знакомства с сенатором, так как он "оказался в неоднозначной ситуации".

По словам Волочковой, Рауф Арашуков всегда кичился вседозволенностью, отличался чрезмерным хвастовством деньгами и возможностями, высокомерием и пренебрежением в общении с людьми, а также "невыполнением финансовых договоренностей за выступления и дешевыми "понтами для приезжих".

А факт, что Волочкова "отказывала ему в походах с ним в баню и в интимной близости", по словам Волочковой, "конечно, вызывал его недовольство как обиженного мужчины". А ее шпагаты, по мнению балерины, не дают сенатору покоя до сих пор, хоть его и содержат в СИЗО.