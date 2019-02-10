Еще один венесуэльский военный переметнулся на сторону Гуайдо

Ряды лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы, пополнились еще одним офицером старшего командного состава. В воскресенье полковник сухопутных войск Рубен Альберто Паз Хименес признал Гуайдо главнокомандующим. Видео с соответствующим заявлением было опубликовано в социальных сетях, пишет ТАСС.

Хименес также попросил власти Венесуэлы разрешить проезд на территорию страны грузовиков с гуманитарной помощью от соседних государств. Сейчас продовольствие находится в Колумбии.

Ранее Гуайдо в качестве президента признали генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес, капитан ВВС Венесуэлы Карлос Васкес Гонсалес и атташе в США полковник Хосе Луис Сильва.