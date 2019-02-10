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Политическая нестабильность в Венесуэле 26 минут назад
Могерини поставили подножку
Автор: Дмитрий Киселёв
В далеком от Венесуэлы Уругвае собралась так называемая "контактная группа" по Венесуэле. Это некий закрытый дипломатический клуб, смахивающий на организованных Западом в свое время "друзей Ливии" или "друзей Сирии". Те "друзья" по факту работали против стран, друзьями которых представлялись. Нечто подобное происходит и сейчас.
В контактной группе "друзей Венесуэлы" за закрытыми дверьми собрались для регионального аромата Уругвай, Эквадор, Боливия и Коста-Рика. Главные же игроки там — восемь стран ЕС, для которых положение в Венесуэле, как заявляется, "имеет важное значение". Это Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Британия, Франция и Швеция. Во всяком случае балом там правила Федерика Могерини, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, которая и зачитала итоговое заявление группы. Боливия, кстати, его не поддержала.
"Международная контактная группа стремится выработать общий международный подход в поддержку мирного, политического, демократического и принадлежащего Венесуэле урегулирования кризиса, исключая применение силы, на основе свободных, транспарентных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с Конституцией Венесуэлы", — отметила Могерини.
Они говорят об общем "международном подходе". Но почему туда не пригласили Россию, Китай или Кубу, не понятно. Зато группа, сидя в Монтевидео, занимается организацией проведения внеочередных президентских выборов в Венесуэле. Разумеется, "демократичных". Вашингтон вообще наплевал на это мероприятие. Отказавшись от участия, спецпредставитель США по Венесуэле Элиот Абрамс заявил, что "время для диалога с Мадуро давно прошло".
Как это делается, из Монтевидео, что в пяти тысячах километрах от Каракаса?
Автор: Валентин Богданов
В Монтевидео Федерика Могерини, по ее же словам, прилетела не посредничать, а создавать некую политическую динамику. Быть динамичной с тяжелым чемоданом на колесиках также непросто, как быть гибкой под грузом союзнических обязательств перед Вашингтоном.
"Все прошло хорошо", — заявила перед отъездом Могерини.
Во всяком случае точно лучше, чем недавно было дома в Европе, где подножку Могерини поставили ее соотечественники. Рим высказался против коллективного признания Гуайдо, на котором настаивали из Брюсселя. Правда, войти в созданную усилиями ЕС контактную группу итальянцы все-таки согласились.
У контактной группы есть 90 дней. В этот срок предполагают уложить и переговоры, а заодно склонить Николаса Мадуро к выборам. Пункт о проведении досрочного голосования отдельно отметили в итоговой декларации, и именно из-за него под документом не поставил свою подпись глава МИД Боливии Диего Пари Родригес.
"Это решение, которое должны принять сами венесуэльцы. Ни одна из стран, представленных здесь, не должна принимать такое решение. Решится на проведение досрочных выборов могут только сами венесуэльцы. Латинская Америка и Карибы — мирный регион, поэтому мы отвергаем любую угрозу военного вторжения. Мы настаиваем и призываем, чтобы различные стороны в Венесуэле сели за стол переговоров", — заявил Диего Пари Родригес.
Вторжением Венесуэле грозят США. По Монтевидео с эскортом раскатывают машины вашингтонских союзников, а вот российских дипломатов не позвали, чему Диего Пари Родригес был очень удивлен. И потому Боливии, как и Уругваю, и Мексике, оказался куда ближе другой созданный здесь же формат. Его назвали "механизмом Монтевидео". "Механизм" (и это самое главное)- собственного латиноамериканского производства, не по иностранной лицензии.
"Мы представили механизм немедленного действия, который нам бы хотелось видеть. С нашей стороны это возможность продуктивного диалога между сторонами. Один из вопросов — это, конечно, возможность проведения досрочных выборов", — отметил Марсело Эбрарбд, министр иностранных дел Мексики.
"Возможность" тут — ключевое слово. То есть вопрос досрочных выборов в Венесуэле для участников "механизма Монтевидео" (в отличие, к примеру, от дружащих против Мадуро стран из Группы Лимы ЕС, а тем более США)не приоритетный. Дипломатическую механика предлагают разделить на четыре этапа. Диалог ради успокоения ситуации, переговоры власти и оппозиции, выход на соглашение и его реализация. Еще одни соавторы идеи — страны CARICOM — Карибское сообщество.
"Мы уверены, что все стороны в Венесуэле должны объединиться и взять на себя ответственность за ситуацию в стране по той причине, что будущее венесуэльского народа не может быть навязано другими. Это дело народа Венесуэлы", — Кейт Роули, премьер-министр Тринидада и Тобаго.
Такой подход как и создание "механизма Монтевидео" поддерживают и в Каракасе. Николас Мадуро отметил уважительный тон, в котором звучали предложения соседей по региону, не признающих Гуайдо и не диктующих его стране, как следует поступать.
Первый тест на прочность "механизм Монтевидео" пройдет уже в ближайшие дни. Его миссия направится в Венесуэлу, чтобы на месте оценить происходящее. Начнут с обсуждения гуманитарной ситуации, которую США всеми силами пытаются представить как гуманитарную катастрофу.
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