Список иноагентов пополнился движением Пономарева "За права человека"

В реестр иностранных агентов включено движение Льва Пономарева "За права человека", передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе Минюста России, факт соответствия движения признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения внеплановой документарной проверки.

В ведомстве подчеркнули, что общественное движение "За права человека" внесено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях".