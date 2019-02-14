Вашингтон готов избавить венесуэльскую оппозицию от долгов перед Россией

На слушаниях в палате представителей в комитете по иностранным делам от администрации США потребовали обеспечить, чтобы венесуэльская оппозиция была избавлена от финансовых обязательств Боливарианской Республики перед Россией.

Спецпредставитель Госдепа Эллиот Абрамс на это заявил, что в Белом доме не против такого варианта, но вот-де инициатива здесь должна исходить со стороны венесуэльской оппозиции. В Конгрессе на этот случай предлагают позаботиться о том, чтобы рейтинговые агентства не снижали оценку кредитоспособности Венесуэлы за дефолт по российским долгам, передает телеканал "Россия 24".