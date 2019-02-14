В Хакасии жители 72 домов замерзают без отопления

В Хакасии частично восстановили теплоснабжение города Черногорска. Но из-за двойного прорыва магистрали без отопления остаются 72 жилых дома. Вторые сутки при температуре — 17 градусов люди выживают в своих холодных квартирах как могут. Пока ремонтные бригады ищут прорыв и пытаются сварить ветхие трубы, горожане включают электрообогреватели, газовые плиты и утепляются.

Как сообщалось, первый порыв на теплотрассе в Черногорске произошел рано утром в среду​​​. Днем порыв устранили, но почти сразу после заполнения системы обнаружился второй порыв. Без отопления остались 205 домов, в которых проживает более 16 тысяч жителей, и 28 социальных учреждений. Часть домов были экстренно подключены к другому источнику.

По информации республиканского министерства строительства и ЖКХ, в случае необходимости жителям будет предоставлен транспорт, их расселят в общежитие или гостиницу. В настоящее время в Черногорске — 21 градус.